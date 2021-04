Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini, impegnata in questa settimana nella doppia sfida amichevole contro l’Islanda presso lo stadio ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano.

Le azzurre, che hanno staccato il biglietto per la fase finale degli Europei 2022, si sono imposte per 1-0 nella sfida in programma quest’oggi contro le islandesi. Una partita che nelle prime fasi si è sviluppata sul filo dell’equilibrio, con Bertolini che ha provato in questo match tanti volti nuovi, funzionali a possibili inserimenti futuri nella rosa della selezione tricolore.

Ci ha pensato la centrocampista della Juventus Arianna Caruso, dopo la metà della ripresa, a realizzare il gol decisivo, sfruttando in maniera puntuale una indecisione della retroguardia avversaria e dribblando con classe l’estremo difensore avversario. Le nostre portacolori hanno subito la pressione delle rivali, ma sono state in grado di gettare il cuore oltre l’ostacolo, facendo in modo che la porta nostrana rimanesse inviolata.

Martedì prossimo alle ore 16, sempre allo stadio ‘Enzo Bearzot’, le due compagini si sfideranno nuovamente e chance per chi ha giocato poco di mettersi in mostra. Tra queste ci sarà con molta probabilità anche il capitano Sara Gama.

Foto: Fabio Fagiolini / LPS