Calcio, Euro 2020: la UEFA allarga le rose. Si passerà da 23 a 26 giocatori convocabili

L’allargamento richiesto e auspicato da dirigenti e allenatori arriverà a breve. Secondo quanto anticipato dal Times, nei prossimi giorni l’UEFA ufficializzerà l’allargamento delle rose per Euro 2020 portandole dagli attuali 23 convocabili a 26 giocatori.

Una decisione fatta per andare incontro alle federazioni e per scongiurare problemi relativi a focolai di covid che vadano a decimare i roster delle formazioni, del quale faranno parte molti giocatori che in questa stagione peraltro non hanno mai avuto praticamente tempo per fermarsi.

A questo punto è caccia in tutto il continente al toto-nomi per Euro 2020. Da Mancini a Southgate, da Deschamps a Luis Enrique: come si muoveranno i commissari tecnici. Vi sarà un rinforzo per reparto, pensando a difesa, centrocampo e attacco, o qualcuno caricherà la propria lista puntando solo su una delle due fasi di gioco, con qualche puntello in più per la retroguardia o qualche idea per l’offensività?

La parola ai ct che, nelle prossime settimane, dovranno poi rendere noti i nomi delle loro squadre.

FOTO: Lapresse