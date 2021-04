I Mondiali Youth 2021 di boxe si concludono con tre medaglie di bronzo per l’Italia. I tre azzurrini saliti oggi sul ring di Kielce (Polonia) sono infatti stati sconfitti nelle rispettive semifinali sempre da atleti indiani. Erika Prisciandaro si è dovuta arrendere per 5-0 a Gitika tra le 48 kg, Lucia Elen Ayari ha perso contro Chanu Naorem tra le 51 kg, Michele Baldassi ha perso per 4-1 contro Sachin tra i 56 kg. Non ci saranno dunque pugili italiani nelle finali per l’oro che andranno in scena tra giovedì e venerdì.

Foto: Shutterstock