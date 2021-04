Billie Jean King Cup 2021: Jasmine Paolini ed Elena Gabriela Ruse in campo per il terzo singolare

Doppia sostituzione nelle file della Romania e dell’Italia per quel che riguarda il terzo singolare del playoff di Billie Jean King Cup, con le azzurre avanti 0-2 nel confronto in corso di svolgimento a Cluj-Napoca e che si concluderà oggi a porte chiuse.

Tathiana Garbin, infatti, ha deciso di non far scendere in campo Martina Trevisan, dopo le tre ore di ieri contro Mihaela Buzarnescu, e ha invece scelto di far esordire nel confronto Jasmine Paolini, che nella prima giornata non è scesa in campo.

Allo stesso modo, Monica Niculescu ha effettuato il cambio tra Irina Bara, che ieri non è stata all’altezza di Elisabetta Cocciaretto, ed Elena Gabriela Ruse, anche lei al debutto in questo fine settimana.

Qualora l’Italia dovesse vincere uno dei tre incontri di oggi si qualificherebbe per i preliminari dell’edizione 2022 dell’ex Fed Cup, mentre la Romania è invece chiamata a una rimonta molto difficile, anche considerando l’assenza di Simona Halep.

