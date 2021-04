Beach volley, World Tour 2021 Cancun1. Mol/Sorum ancora padroni, Talita/Taiana Lima brasiliane a sorpresa

Norvegia e Brasile fanno festa nel primo dei tre tornei 4 stelle in programma a Cancun in Messico: tutto come da pronostico in campo maschile con Mol e Sorum che, sette mesi dopo il trionfo europeo, tornano in campo e vincono ancora, confermandosi favoriti numero uno in vista di Tokyo 2021, mentre fra le donne sono le brasiliane che non ti aspetti Talita/Taiana Lima ad aggiudicarsi il torneo messicano.

Per Mol/Sorum il percorso non è stato tutto rose e fiori: in semifinale la coppia norvegese ha sofferto non poco contro i trionfatori di Doha, i cechi Perusic/Schweiner, che hanno vinto il primo set 21-17, per poi soccombere in maniera piuttosto netta: 14-21 e 9-15 nei due parziali successivi. Nell’altra semifinale la coppia del Qatar Ahmed/Cherif ha sconfitto 2-0 (21-17, 21-18) gli austriaci Ermacora/Pristauz.

Nella finalissima grande spettacolo con Mol/Sorum che hanno faticato ad avere ragione dei pimpanti qatarioti Ahmed/Cherif vincendo 2-0 821-19, 22-20) e giocando meglio i punti decisivi al termine di due set tiratissimi. Secondo podio consecutivo, invece, per gli allievi di Andrea Tomatis, i cechi Perusic/Schweiner che hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-12) gli austriaci Ermacora/Pristauz.

In campo femminile Talita/Taiana Lima si sono spianate la strada verso la vittoria vincendo a sorpresa 2-1 (21-14, 13-21, 15-10) il derby contro Agatha/Duda in semifinale, mentre nell’altra sfida che valeva l’accesso alla finale le campionesse del mondo canadesi Pavan/Humana Paredes hanno sconfitto 2-0 821-16, 21-14) le sorprendenti tedesche Laboureur/Tillmann.

In finale Talita/Taiana Lima hanno battuto anche le campionesse iridate Pavan/Humana Paredes hanno superato 2-1 (19-21, 24-22, 15-10) al termine di un match spettacolare, mentre sul terzo gradino del podio sono salite le brasiliane Agatha/Duda al termine di un incontro caratterizzato da un primo set interminabile vinto 37-35 dalle carioca che poi si sono imposte 21-16 nel secondo parziale. Da domani si scende di nuovo in campo per il secondo dei tre tornei in programma nella bolla messicana.

Foto Fivb