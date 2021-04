Bayern Monaco-Olimpia Milano, quando si gioca gara-3? Programma, orario, tv, data

L’Olimpia Milano sta disputando i quarti di finale dell’Eurolega contro il Bayern Monaco. La compagine meneghina sta cercando la qualificazione alla Final Four della massima competizione continentale di baskeet. I ragazzi di coach Ettore Messina si sono imposti tra le mura amiche in gara-1 grazie a una strepitosa rimonta e poi hanno disputato la gara-2 sempre al Mediolanum Forum. La formazione italiana è favorita per il passaggio del turno ma ora è chiamata a fare risultato in trasferta.

Mercoledì 28 aprile (ore 20.45) si giocherà la gara-3: Bayern Monaco-Olimpia Milano sarà fondamentale per le sorti di questa serie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO, GARA-3: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 28 APRILE:

20.45 Gara-3: Bayern Monaco vs Olimpiad Milano

BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 2.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Credit Ciamillo