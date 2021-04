Basket: Virtus Bologna e Sassari vincono i recuperi di Serie A 2021 contro Treviso e Trento

Previsioni rispettate nella serata che vede di scena i due recuperi della Serie A 2020-2021, proprio poche ore dopo che l’ultima giornata è stata rinviata al 10 maggio per permettere a Brindisi di recuperare le due partite saltate per isolamento imposto, evitare di avere una classifica “monca” e dando proprio all’ultimo turno la contemporaneità totale.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DE’ LONGHI TREVISO 97-68 (Recupero 27a giornata)

Dominio totale delle V nere nel match della Segafredo Arena rimandato di una settimana per lasciare spazio a quella che poi è diventata la sfortunata gara-3 di semifinale di EuroCup con l’UNICS Kazan. Un successo, quello odierno, costruito sul primo quarto, iniziato con un gran Gamble e continuato con Belinelli e Ricci per il 13-2. L’unico sussulto trevigiano è di Logan e Mekowulu, poi è solo Virtus, con Teodosic e Abass che decidono di comandare ovunque sia loro concesso. Gli uomini di Menetti restano dietro di circa dieci lunghezze finché possono, poi un altro strappo con tanti Teodosic, Ricci e Pajola fa andare le V nere fino al +19 (44-25). Treviso non riesce mai a rientrare, e anzi nel terzo quarto finisce indietro anche di più di 30 punti (71-40). C’è gloria anche per Deri, il massimo vantaggio lo firma Nikolic nel finale (97-65), a chiudere il match è la tripla di Imbrò. La Virtus, in questo modo, aggancia per ora Brindisi al secondo posto.

TOP SCORER

BOLOGNA – Gamble 16, Belinelli e Hunter 13

TREVISO – Imbrò 12, Logan 11, Russell 10

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 94-76 (Recupero 22a giornata)

Prosegue la rincorsa della Dinamo al quarto posto di Venezia, che significherebbe fattore campo in virtù del +1 di differenza canestri nei confronti della Reyer. Eppure Trento al PalaSerradimigni di coraggio ne ha e non poco, almeno finché può reggere. Nel primo quarto un maestoso Bendzius fa praticamente da solo la differenza, infilando 16 dei 26 punti per gli uomini di Pozzecco. Sassari le prova tutte per andar via, ma non ci riesce a metà gara, anche a causa del clamoroso tiro da chissà dove di Morgan per il 45-39 dell’intervallo. Al rientro in campo il Banco piazza uno dei suoi parziali da tre che consente di andare a 17 punti di vantaggio, ma anche stavolta la Dolomiti Energia non molla, e con fisicità e Sanders ritrova un -5 che sembrava impossibile. Burnell e Bendzius, però, non sono d’accordo, e a mettere l’ultima parola ci pensa Spissu.

TOP SCORER

SASSARI – Bendzius 28, Burnell 15, Bilan 14

TRENTO – Morgan 19, Sanders 15, Williams 11

Con questi recuperi, per tornare “in pari” restano solo Brindisi-Sassari del 2 maggio e Trento-Brindisi del 5 maggio, le uniche due partite che servono per riallineare il campionato a una situazione di parità competitiva in termini di incontri, al netto dei turni di riposo.

Credit: Ciamillo