Un nuovo capitolo della vicenda legata a Fortitudo Bologna-Pesaro e al caso di Justin Robinson si va a scrivere tramite la Corte Sportiva d’Appello. In questa sede, infatti, la Effe aveva presentato ricorso al fine di perseguire ulteriormente la ragione per la quale lo aveva già fatto in sede di reclamo effettuato a fine gara: la posizione di Justin Robinson in materia di possibilità di schierarlo una volta negativizzato dal Covid-19.

La sentenza originale prevede che, per un buco di regolamenti che non prevede sanzioni in una simile casistica, non sia modificato il risultato acquisito sul campo: la Fortitudo non è però d’accordo e ha deciso di rivolgersi ancora più in alto.

La Corte Sportiva d’Appello, ieri, si è pronunciata decidendo, per ora, di non decidere. L’urgenza ravvisata dal club bolognese, infatti, non sussiste secondo l’organo di giudizio, ex art. 97 comma 5.

Resta da capire in quali tempi, precedenti la fine della regular season prevista per il 2 maggio, possa essere emesso un verdetto, che modificherebbe in modo pesante la classifica delle due formazioni in una situazione in cui la stessa è molto corta (Pesaro a 20, Fortitudo a 18, entrambe tra playoff e salvezza).

