Aleggia ancora incertezza sul destino delle Final Four di Eurolega, in programma a Colonia (Germania) dal 28 al 30 maggio. Non è in discussione il loro svolgimento, ma ovviamente la possibilità di avere il pubblico alla Lanxess Arena, l’impianto che renderà nota al mondo la nuova vincitrice della massima competizione continentale per club. Ancora non si hanno notizie sulla possibilità che ci possa essere qualcuno a poter assistere dal vivo all’evento, così il CEO di Euroleague Basketball Jordi Bertomeu ha voluto scrivere una lettera aperta a tutti gli appassionati, garantendo loro che nel caso non possano essere in Germania, potranno assistere all’ultimo atto della stagione 2020/21 di Eurolega in maniera ‘innovativa’.

LA LETTERA AI FAN DI JORDI BERTOMEU

Cari fan,

Come stimato cliente Final Four – e seguendo il nostro impegno nell’offrire a tutti gli acquirenti di biglietti Final Four 2020 un accesso prioritario alle vendite nel 2021 – volevo informarti sullo stato dell’evento e, più specificamente, sulle misure che vengono messe in atto per consentire ai partecipanti e ai potenziali partecipanti di goderne nel modo più comodo e sicuro possibile.

Il Covid-19 ha portato enormi sfide nella vita di tutti su scala globale, e questo ha ovviamente avuto un impatto anche su tutte le organizzazioni sportive. Un anno fa siamo stati costretti a prendere la decisione più difficile della nostra storia quando abbiamo annullato la stagione. Questa decisione è stata particolarmente triste perché non siamo stati in grado di realizzare il nostro scopo principale, offrendo ai fan un’esperienza senza rivali intorno al loro amato sport, il basket. Tuttavia, questa decisione è stata presa proprio facendo della salute e della sicurezza di quei fan e di ogni altra persona coinvolta nella realizzazione di quell’esperienza la priorità numero uno.

Da quel momento, ci siamo dedicati ad adattare la nostra attività a questa situazione in continua evoluzione e siamo orgogliosi degli incredibili sforzi che i nostri club, giocatori, allenatori, arbitri, membri dello staff, ecc. hanno fatto per garantire che continuiamo a offrire quell’esperienza mettendo in competizione una competizione emozionante ed emozionante come sempre. Siamo incredibilmente orgogliosi anche dei nostri fan. Sei rimasto leale e hai continuato a supportare le tue squadre da lontano, anche più di prima.

Ora che ci stiamo avvicinando alla fine della stagione, continuiamo a lavorare sodo per offrire ai fan la migliore esperienza possibile intorno alla più grande celebrazione del basket del continente, la Final Four di Turkish Airlines EuroLeague. Mentre desideriamo che i tifosi si riuniscano con le loro squadre a Colonia, in Germania, alla fine di maggio, proteggere la salute e la sicurezza delle persone continua ad essere la nostra priorità.

Euroleague Basketball è stata in costante contatto con le autorità locali in Germania per pianificare ogni possibile scenario preparando protocolli specifici e stabilendo ampie linee guida igieniche per garantire il comfort e la sicurezza di tutti coloro che saranno alla Lanxess Arena durante l’evento. Ciò include giocatori, allenatori, media, lavoratori, personale e, naturalmente, spettatori , nel caso in cui possano partecipare.

Al momento, la situazione pandemica non ci ha ancora permesso di rendere disponibili i biglietti ai fan. Non è ancora chiaro se gli spettatori potranno godersi l’evento di persona. In ogni caso, utilizzeremo modi innovativi per avvicinare l’evento il più possibile a tutti i fan che rimangono a casa.

Nelle prossime settimane annunceremo pubblicamente la decisione delle autorità locali, con la quale rispetteremo pienamente, nonché tutte le misure aggiuntive che saranno messe in atto per questa Final Four speciale. Se un cambiamento della situazione consentirà finalmente la vendita dei biglietti final four, Euroleague Basketball sarà pronta a farlo. Naturalmente, tutte le misure necessarie relative al COVID-19 che il pubblico deve conoscere saranno pienamente chiare prima di qualsiasi vendita di biglietti.

Ancora una volta, i miei più sentiti ringraziamenti per il vostro sostegno, che continua ad alimentarci per offrire più esperienze di basket migliori a tutti voi.

Non vedo l’ora di vedervi alle arene di EuroLeague ed EuroCup molto presto,

Jordi Bertomeu

Presidente e CEO Euroleague

Basketball

Foto: LaPresse