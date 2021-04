Sarà una cinque giorni particolarmente lunga per tante selezioni nazionali, ma per sei di loro ci sarà una grande gioia: il Preolimpico di Graz definirà sei partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo, tre al maschile e altrettante al femminile (in quest’ultimo torneo è rappresentata l’Italia).

Il format è lo stesso per entrambi i tornei: ci sono quattro gironi da cinque squadre, per un totale di 20. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale, che procedono per via normale. Solo dalle “semifinali” il discorso cambia: non si tratta infatti di veri e propri penultimi atti, ma di partite di accesso alle Olimpiadi. Le due vincitrici non devono più giocare, le due perdenti devono invece giocarsi il pass tramite quella che, normalmente, sarebbe una finale per il terzo posto, ma trasformata in questo caso in uno spareggio per il terzo e ultimo biglietto nipponico.

Il Preolimpico di Graz partirà da mercoledì 26 maggio e si concluderà domenica 30, per un totale previsto di 98 partite. Le partite si possono normalmente seguire in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA dedicato al 3×3, che si chiama appunto FIBA3x3: eventuali novità verranno comunicate. Di seguito il calendario completo con le partite sia maschili che femminili.

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: IL CALENDARIO COMPLETO

FASE A GIRONI

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Ore 11:15 Giappone-Australia (donne, girone B)

Ore 11:40 Ucraina-Thailandia (donne, girone B)

Ore 12:05 Repubblica Dominicana-Qatar (uomini, girone C)

Ore 12:30 Slovenia-Francia (uomini, girone C)

Ore 13:20 Iran-Giappone (donne, girone B)

Ore 13:45 Australia-Ucraina (donne, girone B)

Ore 14:10 Qatar-Filippine (uomini, girone C)

Ore 14:35 Francia-Repubblica Dominicana (uomini, girone C)

Ore 15:25 Iran-Thailandia (donne, girone B)

Ore 15:50 Slovenia-Filippine (uomini, girone C)

Ore 17:15 Italia-Spagna (donne, girone D)

Ore 17:40 Polonia-Repubblica Ceca (uomini, girone A)

Ore 18:30 Cina Taipei-Austria (donne, girone D)

Ore 18:55 Svizzera-Spagna (donne, girone D)

Ore 19:20 Brasile-Turchia (uomini, girone A)

Ore 19:45 Mongolia-Polonia (uomini, girone A)

Ore 20:35 Austria-Svizzera (donne, girone D)

Ore 21:00 Italia-Cina Taipei (donne, girone D)

Ore 21:25 Repubblica Ceca-Brasile (uomini, girone A)

Ore 21:50 Mongolia-Turchia (uomini, girone A)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Ore 11:15 Stati Uniti-Indonesia (donne, girone A)

Ore 11:40 Germania-Uruguay (donne, girone A)

Ore 12:05 Lituania-Kazakistan (uomini, girone B)

Ore 12:30 Belgio-Corea del Sud (uomini, girone B)

Ore 13:20 Francia-Stati Uniti (donne, girone A)

Ore 13:45 Australia-Ucraina (donne, girone A)

Ore 14:10 Stati Uniti-Lituania (uomini, girone B)

Ore 14:35 Kazakistan-Belgio (uomini, girone B)

Ore 15:25 Francia-Uruguay (donne, girone A)

Ore 15:50 Stati Uniti-Corea del Sud (uomini, girone B)

Ore 17:15 Paesi Bassi-Lettonia (uomini, girone D)

Ore 17:40 Estonia-Sri Lanka (donne, girone C)

Ore 18:30 Lettonia-Austria (uomini, girone D)

Ore 18:55 Bielorussia-Ungheria (donne, girone C)

Ore 19:20 Canada-Croazia (uomini, girone D)

Ore 19:45 Paesi Bassi-Estonia (donne, girone C)

Ore 20:35 Croazia-Austria (uomini, girone D)

Ore 21:00 Canada-Paesi Bassi (uomini, girone D)

Ore 21:25 Sri Lanka-Bielorussia (donne, girone C)

Ore 21:50 Paesi Bassi-Ungheria (donne, girone C)

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 11:15 Giappone-Ucraina (donne, girone B)

Ore 11:40 Thailandia-Australia (donne, girone B)

Ore 12:05 Filippine-Repubblica Dominicana (uomini, girone C)

Ore 12:30 Qatar-Slovenia (uomini, girone C)

Ore 13:20 Ucraina-Iran (donne, girone B)

Ore 13:45 Thailandia-Giappone (donne, girone B)

Ore 14:10 Filippine-Francia (uomini, girone C)

Ore 14:35 Repubblica Dominicana-Slovenia (uomini, girone C)

Ore 15:25 Australia-Iran (donne, girone B)

Ore 15:50 Francia-Qatar (uomini, girone C)

Ore 17:15 Svizzera-Italia (donne, girone D)

Ore 17:40 Turchia-Repubblica Ceca (uomini, girone A)

Ore 18:30 Austria-Italia (donne, girone D)

Ore 18:55 Polonia-Brasile (uomini, girone A)

Ore 19:20 Spagna-Cina Taipei (donne, girone D)

Ore 19:45 Repubblica Ceca-Mongolia (uomini, girone A)

Ore 20:35 Spagna-Austria (donne, girone D)

Ore 21:00 Cina Taipei-Svizzera (donne, girone D)

Ore 21:25 Turchia-Polonia (uomini, girone A)

Ore 21:50 Brasile-Mongolia (uomini, girone A)

SABATO 29 MAGGIO

Ore 11:15 Germania-Francia (donne, girone A)

Ore 11:40 Uruguay-Indonesia (donne, girone A)

Ore 12:05 Corea del Sud-Kazakistan (uomini, girone B)

Ore 12:30 Lituania-Belgio (uomini, girone B)

Ore 13:20 Stati Uniti-Germania (donne, girone A)

Ore 13:45 Indonesia-Francia (donne, girone A)

Ore 14:10 Kazakistan-Stati Uniti (uomini, girone B)

Ore 14:35 Corea del Sud-Lituania (uomini, girone B)

Ore 15:25 Uruguay-Stati Uniti (donne, girone A)

Ore 15:50 Belgio-Stati Uniti (uomini, girone B)

Ore 17:15 Croazia-Lettonia (uomini, girone D)

Ore 17:40 Bielorussia-Paesi Bassi (donne, girone C)

Ore 18:30 Austria-Paesi Bassi (uomini, girone D)

Ore 18:55 Lettonia-Canada (donne, girone C)

Ore 19:20 Ungheria-Estonia (uomini, girone D)

Ore 19:45 Sri Lanka-Paesi Bassi (donne, girone C)

Ore 20:35 Austria-Canada (uomini, girone D)

Ore 21:00 Paesi Bassi-Croazia (uomini, girone D)

Ore 21:25 Estonia-Bielorussia (donne, girone C)

Ore 21:50 Ungheria-Sri Lanka (donne, girone C)

FASE FINALE

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 12:45 1° quarto di finale femminile

Ore 13:10 2° quarto di finale femminile

Ore 13:35 1° quarto di finale maschile

Ore 14:00 2° quarto di finale maschile

Ore 14:50 3° quarto di finale femminile

Ore 15:15 4° quarto di finale femminile

Ore 15:40 3° quarto di finale maschile

Ore 16:05 4° quarto di finale maschile

Ore 17:30 SF1 – Prima partita per le Olimpiadi femminile

Ore 17:55 SF2 – Seconda partita per le Olimpiadi femminile

Ore 18:45 SF1 – Prima partita per le Olimpiadi maschile

Ore 19:10 SF2 – Seconda partita per le Olimpiadi maschile

Ore 20:25 Perdente SF1-Perdente SF2 – Terza partita per le Olimpiadi femminile

Ore 21:00 Perdente SF1-Perdente SF2 – Terza partita per le Olimpiadi maschile

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FIBA3x3

Foto: fiba.basketball