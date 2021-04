Basket, 28^ giornata Serie A 2021: una strepitosa Cremona espugna Brindisi nel posticipo

Serata magica per la Vanoli Cremona, che espugna Brindisi per 78-67 e resta in piena corsa per un piazzamento nei playoff. Una sconfitta, invece, che costa il primo posto in classifica alla Happy Casa, che resta a – 2 da Milano, ma con una partita in meno e con lo scontro diretto a suo favore.

Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con un parziale di 28-10 da Cremona, che ha chiuso avanti di 20 punti all’intervallo. La Vanoli ha saputo poi gestire il vantaggio, riuscendo a resistere anche alla rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto, che sono arrivati anche a due possessi pieni di distanza da una Cremona, che poi ha chiuso i conti nel finale.

Grandissima prova di Fabio Mian, che ha messo a referto 22 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Cournooh (12), Williams (12) e Barford (11). A Brindisi non sono bastati i 18 punti di D’Angelo Harrison e i 13 punti di Krubally.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPPY CASA BRINDISI – VANOLI CREMONA 67-78 (17-19, 10-28, 15-13, 25-18)

Brindisi: Visconti 2, Udom 7, Bostic 8, Krubally 13, Gaspardo 10, Bell 5, Motta, Cattapan, Guido, Harrison 18, Willis 4

Cremona: Williams 9, Cournooh 12, Barford 11, Mian 22, Lee 4, Hommes 8, Poeta, Williams 12, Trunic, Donda

