Il lunedì è sempre più un giorno felice per il tennis italiano maschile. La pubblicazione delle classifiche aggiornate relative al ranking ATP e alla Race to Turin regala sempre più dei sorrisi al Bel Paese.

Non è certo per grazia ricevuta se ciò si è tramutato in realtà, ma è legato alle prestazioni dei giocatori nostrani. Nell’ultima settimana, la semifinale raggiunta da Jannik Sinner nell’ATP 500 di Barcellona è stata la prima per il talentuoso tennista altoatesino in un torneo di questa tipologia e la prima anche per la superficie (la terra rossa) su cui l’evento catalano si è tenuto. Per Jannik un modo per ribadire il concetto che lui ha voglia di migliorarsi sempre e il posto di n.18 del mondo all’età di 19 anni è qualcosa di considerevole.

In più, Sinner è nella top-8 della classifica di rendimento che tiene conto solo di quanto ottenuto nel 2021. Questa particolare graduatoria, la Race per l’appunto, è funzionale alla qualificazione del Master di fine anno che da questa stagione si terrà a Torino. Una sede così particolare è un motivo in più per esprimere in casa Italia qualcosa di più.

Allo stato attuale delle cose, il greco Stefanos Tsitsipas guida questa classifica (2840 punti) a precedere il russo Andrey Rublev (2490 punti), il serbo Novak Djokovic (2320), gli altri due russi Daniil Medvedev (2130) e Aslan Karatsev (1505), il polacco Hubert Hurkacz (1440), Sinner (1220) e lo spagnolo Rafael Nadal (1025).

E’ chiaro che parliamo di una graduatoria molto provvisoria, visto che mancano ancora tanti tornei al termine dell’annata. Tuttavia, va sottolineata l’ottima presenza italiana, con Matteo Berrettini n.11 (755 punti), grazie al successo di Belgrado (Serbia), Fabio Fognini n.18 (615 punti) e Lorenzo Sonego n.22 (520 punti), a segno nell’ATP di Cagliari.

La corsa che porta sotto la Mole Antonelliana è ancora lunga, ma i tennisti azzurri se la giocheranno fino in fondo.

Foto: LaPresse