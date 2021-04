ATP Estoril 2021: Marco Cecchinato unico italiano in tabellone, sfiderà Lloyd Harris. Shapovalov numero 1 del seeding

Il circuito ATP si trasferisce da lunedì anche in Portogallo, all’Estoril, dove è stato sorteggiato il tabellone principale a 28 giocatori. Per molti si tratta anche di un luogo ideale prima di andare a giocare poco lontano, a Madrid, per il terzo Masters 1000 di questa stagione, che sarà seguito da quello di Roma. Molti grandi della terra rossa hanno vinto questo torneo, che vanta nel proprio albo d’oro anche i nomi di Novak Djokovic (2007) e Roger Federer (2008).

Parte da prima testa di serie il canadese Denis Shapovalov, che ha di fronte un tabellone a fortissime tinte franco-spagnole, visto il sorteggio. Dall’altra parte, probabilmente meno semplice è il compito del cileno Cristian Garin, e non solo per il potenziale quarto con la lucida follia del kazako Alexander Bublik. In proiezione, ci potrebbe essere una riedizione della finale degli US Open 2014 proprio ai quarti, tra il croato Marin Cilic e il giapponese Kei Nishikori.

Un solo giocatore italiano è presente in tabellone principale: si tratta di Marco Cecchinato, che tornerà a sfidare il sudafricano Lloyd Harris dopo il confronto degli ultimi US Open andato al sudafricano con il punteggio di 6-4 7-5 6-2. All’orizzonte c’è un’interessante sfida con il francese Ugo Humbert.

Il passato di questo torneo, in chiave italiana, racconta di un unico azzurro in finale: Andrea Gaudenzi, nel 1995. Al tempo fu Thomas Muster l’avversario, e l’austriaco, che per due anni fu assoluto dominatore della terra rossa, vinse per 7-6(4) 6-4.

ATP 250 ESTORIL: IL TABELLONE

Shapovalov (CAN) (1) (WC)-Bye

Giron (USA)-Moutet (FRA)

Simon (FRA)-Herbert (FRA)

Verdasco (ESP)-Ramos-Vinolas (ESP) (7)

Humbert (FRA) (3)-Bye

Cecchinato (ITA)-Harris (RSA)

Chardy (FRA)-Qualificato

Andujar (ESP)-Davidovich Fokina (ESP) (8)

Cilic (CRO) (6)-Qualificato

Qualificato-Thompson (AUS)

Anderson (RSA)-Tiafoe (USA)

Bye-Nishikori (JPN) (4) (WC)

Bublik (KAZ) (5)-Qualificato

Norrie (GBR)-Sousa (POR) (WC)

Londero (ARG)-Gasquet (FRA)

Bye-Garin (CHI) (2)

