ATP Barcellona, Stefanos Tsitsipas: “Jannik Sinner ha qualcosa di diverso”

Ottava vittoria consecutiva senza perdere un set da parte di Stefanos Tsitsipas, sicuramente l’uomo più in forma del momento sul rosso nel circuito ATP. Quest’oggi il tennista greco classe 1998 ha avuto la meglio anche sull’azzurro Jannik Sinner, conquistando il pass per la finalissima del torneo ATP 500 di Barcellona dove dovrà vedersela con il padrone di casa spagnolo Rafael Nadal.

Tsitsipas si è imposto per 6-3 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco, facendo la differenza soprattutto al servizio rispetto all’altoatesino: “Jannik è un gran giocatore, ha una velocità di palla molto alta, è un ragazzo con qualcosa di diverso. Ha avuto diverse occasioni per farmi il break, ma per mia fortuna sono riuscito a salvarmi. Andare subito avanti nel punteggio mi ha dato molta fiducia. Per me oggi il servizio è stata la chiave del match“, spiega l’ellenico alla stampa (fonte: LiveTennis).

“È vero che negli ultimi game non credo di aver servito bene, ma penso di aver fatto molte cose giuste dal punto di vista tattico. Ho giocato aggressivo, sono venuto a rete, ho variato altezza e velocità dei colpi per non dargli punti di riferimento nel corso dello scambio“, conclude il n.5 del ranking mondiale e n.1 della Race to Torino 2021. Con la vittoria odierna, Tsitsipas si porta sul 2-1 negli scontri diretti con Sinner a livello ATP dopo aver pareggiato i conti nei primi due precedenti, entrambi disputati al Foro Italico.

Foto: Lapresse