Ospite ai nostri microfoni una giovanissima promessa delle discipline multiple, il campione italiano di eptathlon e decathlon, Dario Dester.

Hai vent’anni e sei uno fra i prospetti dell’atletica italiana, quando hai iniziato a dedicarti alle prove multiple? “Ho cominciato circa 4 anni fa, quasi per caso. Io inizialmente facevo giavellotto, ero nella categoria ‘ragazzi’ e non mi veniva così bene. Così, ho iniziato a provare qualche altra disciplina, come salto in alto, ostacoli e salto in lungo. Mi divertivo a fare tutto“.

A differenza delle singole discipline, Dario evidenzia l’importanza dell’organizzazione delle giornate, in allenamento come in gara: “Quando mi alleno, cerco di seguire l’ordine delle competizioni che ci saranno in gara. Ad esempio, se iniziamo l’allenamento con gli ostacoli, dopo facciamo disco o giavellotto, la gestione della gara è molto importante – precisa Dario -, e si allena con l’esperienza, perché solo vivendola si può capire cosa vuol dire. Quando ho preso parte agli Europei di Torun ho avuto tanto tempo da gestire, una cosa a cui non ero abituato. Ho aspettato quasi 5 ore tra una gara e l’altra, e questa cosa l’ho subita molto, ma non sotto l’aspetto fisico, perché ero riposato, quanto sotto l’aspetto nervoso. Mi è proprio scesa la concentrazione. Questa cosa l’ho subita molto, e mi è servita per comportarmi meglio nella gara successiva“.

C’è un specialità fra le tante, che digerisce meno. Si tratta dei 1500 metri: “I 1500 sono la mia disciplina ‘non preferita’. Mentre come gare mi piacciono molto il salto in lungo, il salto con l’asta, mi piaceva il salto in alto ma da quando ho iniziato ad avere dei problemi tecnici ho iniziato a cambiare idea. La tenuta mentale è fondamentale per un atleta. Bisogna essere concentrati ma bisogna imparare a separare la concentrazione della gara da quella di quando non sei in gara“.

Foto: Shutterstock