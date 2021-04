Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggea, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci, in programma a Spalato (Croazia) nel weekend dell’8-9 maggio. Per l’evento sono stati selezionati 22 azzurri (12 uomini e 10 donne). Spicca la presenza del pesista Leonardo Fabbri, capace di un roboante 21.99 metri agli Assoluti 2020. Da segnalare il debutto azzurro dell’altro pesista Zane Weir (22.11 a gennaio in Sudafrica, suo Paese d’origine).

Rispondono all’appello anche gli altri nomi di rango dei lanci: Sara Fantini (martello), Giovanni Faloci (disco), Chiara Rosa (peso, 54ma presenza in azzurro), Marco Lingua (martello). Debutto per il giavellottista Roberto Olando. Di seguito i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci 2021.

CONVOCATI ITALIA COPPA EUROPA LANCI

UOMINI:

Leonardo Fabbri (peso)

Zane Weir (peso)

Nazzareno Di Marco (disco)

Giovanni Faloci (disco)

Simone Falloni (martello)

Marco Lingua (martello)

Mauro Fraresso (giavellotto)

Roberto Orlando (giavellotto)

DONNE:

Chiara Rosa (peso)

Valentina Aniballi (disco)

Stefania Strumillo (disco)

Sara Fantini (martello)

Zahra Bani (giavellotto)

Sara Jemai (giavellotto)

UOMINI UNDER 23:

Carmelo Musci (peso)

Enrico Saccomano (disco)

Giorgio Olivieri (martello)

Jhonatam Maullu (giavellotto)

DONNE UNDER 23:

Anna Musci (peso)

Diletta Fortuna (disco)

Cecilia Desideri (martello)

Federica Botter (giavellotto)

Foto: FIDAL/Colombo