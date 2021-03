Giorni di operazioni e interventi chirurgici quelli che si stanno susseguendo nel mondo del tennis. Dopo l’operazione dell’argentino Juan Martin Del Potro (l’ennesima per lo sfortunato tennista argentino), è stata la volta dello svizzero Stan Wawrinka (ex n.3 del mondo e attuale n.21 ATP).

Un fulmine a ciel sereno perché non si conoscono i motivi di questo piccolo intervento al piede a cui si è sottoposto il campione elvetico che ha reso nota la notizia attraverso i suoi canali social: “Ciao ragazzi, volevo solo darvi un aggiornamento. Dopo aver avuto da un po’ di tempo qualche problema al mio piede destro, ho deciso di fare un piccolo intervento. Tutto è andato bene. Sarò fuori dai giochi per alcune settimane ma non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi di nuovo”, le parole del post di Stan.

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure 💉🔬🔪🦶 on it. Everything went well 🙏🏼. I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon 🏃🏻💪🏻 🎾🧡 pic.twitter.com/5PZre7kluA

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 25, 2021