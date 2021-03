Continua il momento magico del tennis maschile italiano. Per la prima volta nella storia due tennisti azzurri si sono qualificati per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. A raggiungere questo traguardo sono stati Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che affronteranno rispettivamente il finlandese Emil Ruusuvuori ed il greco Stefanos Tsitsipas.

L’ennesimo record per il tennis italiano, che al maschile continua ad ottenere risultati straordinari. In questi primi tre mesi della stagione si possono già contare un titolo ATP con Sinner a Melbourne, una finale di ATP Cup, una semifinale di un ATP 500 con Lorenzo Musetti ad Acapulco ed ora anche gli ottavi raggiunti sul cemento della Florida da parte di Sinner e Sonego.

Jannik è reduce dall’ennesima battaglia contro il russo Karen Khachanov. L’altoatesino ha vinto in rimonta contro il russo dopo oltre tre ore, replicando il successo già ottenuto nella semifinale dell’ATP di Melbourne. Adesso per il nativo di San Candido ci sarà la sfida con il finlandese Emil Ruusuvuori, in un match che vede l’altoatesino favorito anche se il numero 83 si è aggiudicato l’unico precedente lo scorso anno nel Challenger di Canberra.

Per Sonego ci sarà ora uno scontro di alto livello contro Stefanos Tsitsipas. Il piemontese ha rispettato il pronostico contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 6-3. Adesso servirà una grande impresa contro il numero cinque del mondo, ma sarà anche un test importante per Sonego per confermare la sua continua crescita.

FOTO: LaPresse