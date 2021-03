Pol Espargarò è intervenuto nella conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, primo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo, nuovo volto di casa Honda, si appresta a dare battaglia con la moto ufficiale della casa giapponese accanto al connazionale Marc Marquez. Ricordiamo l’assenza di quest’ultimo nelle prime due tappe del campionato, ancora in fase di riabilitazione in seguito alla rovinosa scivolata avvenuta nel GP di Spagna (Jerez) 2020.

L’ex portacolori di KTM si appresta per un’inedita sfida ed è pronto a dare spettacolo in una pista che lo ha visto da subito veloce. Ricordiamo infatti le ottime performance mostrate in occasione dei test ufficiali delle scorse settimane, prove sfolte nella medesima pista che ospiterà le prime due tappe della MotoGP 2021.

Il teammate del tedesco Stefan Bradl ha affermato alla stampa: “Sicuramente è stato un’inizio complesso. Cambiare la moto non è mai semplice, serve tempo per adattarsi alla nuova situazione. Negli ultimi giorni di test mi sono sentito a mio agio ed ho ottenuto dei tempi molto interessanti. Abbiamo tanto da imparare, ma sono convinto che potremo divertirci”.

Il nativo di Granollers ha espresso una considerazione sulle nuovo moto, molto differente rispetto a quella che lo ha visto protagonista fino al 2020: “Secondo me ogni moto può essere ‘facile’ o ‘difficile’, dipende dal proprio stile di guida. Sono ottimista per la prima prova. Credo che sia troppo presto per trarre delle conclusioni. Non conosco il comportamento della moto in altre condizioni, ho girato solo a Losail per ora e questo potrebbe essere un limite durante il campionato. Al momento guardo alle sfide che mi attendono in queste due settimane. Il feeling è molto buono. In questi giorni sono riuscito ad abbattere i miei migliori riferimenti cronometrici. Non sono qui per essere ottavo o decimo. Non so cosa potrò fare, ma sicuramente ho l’occasione di lottare per il Mondiale. Gareggiare con questa squadra è un sogno”.

Pol Espagarò vede in Mir l’uomo da battere alla vigilia del Gran Premio del Qatar. L’iberico ha dichiarato: “Quest’anno è difficile scegliere un nome per il Mondiale 2021, sarà una stagione molto spettacolare. Mir ha vinto il campionato lo scorso anno, è lui il favorito al momento”.

Il catalano ha espresso una considerazione sull’assenza di Marc Marquez, pilota che dovrebbe rientrare dal terzo atto del Mondiale in quel di Portimao (Portogallo): “Marc sta seguendo le prescrizioni dei medici. Per me sarà molto utile averlo in squadra e mi auguro che possa tornare al più presto”.

Foto: MotoGP.com Press