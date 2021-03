Si è aperto quest’oggi, con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, il lungo weekend di gara valevole per il Gran Premio del Qatar 2021. Il Mondiale MotoGP riparte questo fine settimana da Losail per la prima tappa della nuova stagione, con diverse novità in griglia a partire dalla line-up della Ducati ufficiale. Uno dei protagonisti più attesi del campionato sarà infatti Jack Miller, promosso in Factory dalla casa di Borgo Panigale dopo tre annate trascorse in Pramac.

“C’è una pressione extra qui nel team ufficiale, ma per il momento non c’è stata ancora occasione di sentirla – esordisce l’australiano in conferenza – Vedremo più avanti nel corso della stagione. Fino ad ora è andato tutto bene, vedremo come andrà nei momenti di difficoltà, per ora fila tutto liscio a partire dai test. Il favorito per il titolo? Joan Mir è l’uomo da battere“.

“Sto imparando ogni giorno, è bellissimo essere nel team ufficiale. L’assenza di Marquez? Se il medico gli dice di non correre, fa bene ad ascoltarlo. Sono sicuro che quando sarà in forma, tornerà subito a gareggiare. Chiaramente perderà molti punti per strada, ma nessuno sa meglio di Marc quali problemi abbia avuto l’anno scorso“.

Il nativo di Townsville, vice-campione del mondo Moto3 del 2014, ha poi risposto così a chi gli chiedeva se si sente o meno l’erede di Dovizioso in Ducati: “Sono quello con più esperienza, sono contento di prendermi questo ruolo se vogliamo. Ora stiamo anche vivendo di rendita sulla base del lavoro che ha svolto lui l’anno scorso. Sono contento di essere qui, farò del mio meglio”.

Credit: MotoGP.com Press