Fabio Quartararo è pronto per fare il suo esordio nel Mondiale MotoGP 2021. Il francese punta a essere grande protagonista in questa stagione e vuole incominciare col piede giusto a Losail, dove nel weekend del 26-28 marzo andrà in scena il GP del Qatar. La nuova annata agonistica inizia in Medio Oriente, sotto la luce artificiale dei riflettori, per un evento che si preannuncia altamente spettacolare e intenso.

Si tratta di un fine settimana importante per il transalpino, perché farà il suo debutto in sella a una Yamaha ufficiale. Il centauro ha infatti lasciato il Team Petronas, scuderia satellite di Iwata, ed è approdato al team titolare, affiancando lo spagnolo Maverick Vinales. Il suo obiettivo è naturalmente quello di battagliare per la conquista del titolo iridato. Il 21enne, che lo scorso anno vinse le prime due gare di campionato ma poi andò in difficoltà e concluse all’ottavo posto in classifica generale, è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia.

Fabio Quartararo ha incominciato con un’analisi sullo scorso anno e, veramente molto asciutto a livello fisico, si è focalizzato sui prossimi appuntamenti: “La fine del 2020 è stata difficile, ma ho maturato molta esperienza preziosa. Ci sono stati alti e bassi nel corso della stagione, ma ora mi sento pronto e questa è la cosa più importante“.

Il nativo di Nizza è stato molto chiaro su questa nuova avventura in Yamaha: “Ora l’obiettivo è diverso, è quello di vincere il Campionato. Nei test ci sono più persone e più responsabilità, sono andati bene. Più che pressione sento l’emozione di cominciare“.

L’alfiere della Yamaha ha dichiarato che Joan Mir, Campione del Mondo in carica, è il favorito per la conquista del titolo iridato. C’è spazio anche per parlare dell’assenza di Marc Marquez nelle prime due gare stagionali: “La cosa più importante per Marc è essere nelle condizioni migliori. Avrà qualche difficoltà iniziale, ma nemmeno più di tante, speriamo possa tornare con noi a Portimao“. Si chiude con una battuta su una possibile serie tv sulla MotoGP: “Mi piacerebbe, anche se forse sarebbe meglio non avere e telecamere ai box quando siamo arrabbiati…“.

Foto: MotoGP.com Press