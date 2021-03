Marvin Vettori non affronterà Darren Till nel main event della Fight Night UFC, la massima Lega delle arti marziali miste, in programma il prossimo 10 aprile. Doveva essere una battaglia campale tra il numero 6 e il numero 5 del ranking dei pesi medi, ma il britannico ha riportato un infortunio alla clavicola e ha dunque fatto saltare la contesa in programma a Las Vegas (USA) per sabato 10 aprile. L’attesissimo derby europeo, che poteva valere la possibilità di avere una chance di lotta per il titolo mondiale, non andrà in scena.

Il nostro portacolori si è giustamente lamentato sul suo profilo Twitter. Il ribattezzato The Italian Dream è stato molto chiaro, utilizzando la lingua inglese per essere compreso a livello globale: “Faccio sempre la mia parte al 100% e questo gruppo di fighette non ce la fa. Sono il prossimo nella fila al titolo, se qualcuno la pensa diversamente si faccia vedere tra due settimane così che possa fargli il c*** e metterlo a tacere per bene”.

Il 27enne trentino, reduce dal roboante successo contro il fuoriclasse Jack Hermansson, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni ed è ormai diventato un personaggio a tutto tondo della MMA. Il confronto con Till, con cui c’erano stati dei battibecchi via social negli ultimi mesi (Vettori ha detto chiaramente che non capisce il motivo per cui l’anglosassone sia così in alto in classifica), doveva essere uno degli eventi clou dell’ultimo mese e invece verrà rimpiazzato con un altro match.

Marvin Vettori se la dovrà vedere con Kevin Holland, il quale ha dichiarato di avere accettato la sfida sui social e di averla presentata a UFC. Arriveranno maggiori dettagli nelle prossime ore. Holland è un 28enne statunitense, ribattezzato Trail Blazer, che dieci giorni fa ha perso contro Derek Brunson per decisione unanime e che occupa il decimo posto nel ranking dei pesi medi.