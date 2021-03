Chris Froome ha iniziato la stagione con estrema difficoltà ed anche alla Volta a Catalunya il corridore della Israel Start-Up Nation ha faticato tantissimo, staccandosi dai migliori ad ogni tappa. Il britannico sta comunque continuando nel suo programma che lo dovrà portare a raggiungere la massima forma in vista del Tour de France, che è il grande obiettivo del quattro volte vincitore della Grand Boucle.

Froome ha commentato la sua prestazione nella gara spagnola, come riporta cyclingpro: “Anche se personalmente per me è stata una settimana difficile, sento che la mia forma è cresciuta con il passare dei giorni, il che mi dà fiducia guardando avanti. Da un punto di vista della squadra, è stato fantastico vedere che tutti hanno remato nella stessa direzione. Anche se siamo un gruppo di nuova formazione, stiamo rapidamente sviluppando il senso di appartenenza”.

Froome continuerà in questi giorni la sua preparazione e ha già stabilito quale sarà la sua prossima corsa: “Dopo qualche giorno di riposo partirò per il mio secondo ritiro stagionale. In seguito tornerò alle corse in occasione del Tour of the Alps”.

Da capire il ruolo che avrà Froome al Tour of the Alps, visto che il britannico finora non ha mai potuto essere il capitano, ma si è sempre sacrificato per i suoi compagni di squadra, in particolare Michael Woods.

