VIDEO David Moss, il tiro della vittoria. Brescia viola il campo della Virtus Bologna

David Moss, a 37 anni, continua a dettare legge sui campi della pallacanestro italiana. Il suo tiro della vittoria, a 3 secondi dalla fine, consente alla Germani Brescia di respirare in classifica e battere la Virtus Bologna alla Segafredo Arena nell’anticipo della 17a giornata di Serie A 2020-2021.

Ancora un colpo di mano, dunque, per il giocatore ex Jesi, Teramo, Siena, Milano e proprio V nere, con la cui maglia giocò nella stagione 2009-2010 via prestito dai biancoverdi. Stagione finora da 7.3 punti di media per l’ala di Chicago, che però tanto con Esposito quanto con Buscaglia fa valere altre doti rispetto a quelle realizzative. Rilevante anche la prova da 23 punti di Giordano Bortolani, la su migliore nell’anno.

Per la squadra di Sasha Djordjevic sesta sconfitta casalinga in campionato, cosa che ha del paradossale se si pensa che in trasferta sono arrivate solo vittorie. Domani Brindisi e Sassari potrebbero lasciare i bianconeri soli al quarto posto in classifica.

IL TIRO DELLA VITTORIA DI DAVID MOSS

Credit: Ciamillo