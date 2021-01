La pallavolo è stato uno degli sport più colpiti dall’emergenza sanitaria: il lockdown primaverile aveva fermato i campionati e le Coppe Europee nel momento più caldo, successivamente le Olimpiadi sono state rinviate e la Nations League è stata cancellata. I club sono tornati a giocare a settembre (ovviamente senza pubblico sugli spalti), ma le Nazionali non giocano addirittura dall’estate del 2019 (salvo qualche amichevole per alcune realtà). Un digiuno lunghissimo dovuto alla pandemia, che ha inevitabilmente complicato la vita dei giocatori di volley, anche negli ultimi mesi dove si è dovuto fare i conti con i contagi da Covid-19 e con continui spostamenti/rinvii di diverse partite.

Proprio in questo contesto complicato è nata “Covernet”, ovvero la sperimentale e rivoluzionaria rete da pallavolo anti Covid-19. A idearla è stato Matteo Zingaro, allenatore del settore giovanile di Trento volley maschile. L’invenzione è stata realizzata da Paller Telloni e da Gruppo Giovanardi, venendo successivamente brevettata. Si tratta di una rete di metà campo in pvc trasparente e riciclabile, simile in tutto e per tutto a quelle tradizionali, che blocca i droplets diretti provenienti dal campo opposto.

Matteo Zingaro l’ha descritta in questo modo attraverso un comunicato stampa di Trentino Volley: “L’idea di questa rete nasce da una esigenza ben precisa: dare l’opportunità ai giovani di rientrare in palestra per giocare a pallavolo, possibilità che era stata loro preclusa dall’Emergenza Coronavirus, che aveva posto il nostro sport fra i più potenzialmente pericolosi. Con questo tipo di rete invece il dropplet diretto viene eliminato; si tratta inoltre di un prodotto totalmente sanificabile, che può quindi davvero diventare la risposta del volley al Covid-19. Il mio auspicio è che possa essere utilizzato a breve in partite ufficiali, visto che si tratta di un attrezzo in tutto e per tutto regolamentare. I test che abbiamo svolto prima con l’UniTrento Volley di Serie A3 e poi oggi con l’Itas Trentino di SuperLega dicono infatti che questa è una rete con caratteristiche tecniche molto simili a quella tradizionale, differente solo in parte per il rimbalzo che però risulta forse anche migliorativo per il gioco. Sono orgoglioso che il Presidente Mosna mi abbia offerto l’opportunità di farla provare a squadre di alto livello come la nostra”. Di seguito il VIDEO di Covernet, la rete di volley anti Covid-19.

VIDEO COVERNET, LA RETE DI VOLLEY ANTI COVID-19:

Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini