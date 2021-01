Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Adelboden e St. Anton, orari, tv

Messo in archivio l’antipasto di Zagabria con il primo slalom del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 riparte di slancio per un fine settimana tutto sulle nevi elvetiche che ci dirà molto in vista del futuro della stagione.

Le donne saranno di scena in quel di Sankt Anton per due prove veloci, una discesa nella giornata di sabato 9 gennaio, e un superG domenica 10, mentre gli uomini gareggeranno ad Adelboden in ben tre prove tecniche. Sulla splendida e durissima pista denominata Chuenisbärgli gli atleti disputeranno due giganti (la prova regina sul pendio svizzero) nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 gennaio, quindi domenica 10 toccherà allo slalom.

IN TV – Il fine settimana di Sankt Anton e Adelboden sarà trasmesso in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Venerdì 8 gennaio

Ore 10.15 prima manche gigante Adelboden

Ore 13.15 seconda manche gigante Adelboden

Sabato 9 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante Adelboden

Ore 11.45 discesa Sankt Anton

Ore 13.30 seconda manche gigante Adelboden

Domenica 10 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom Adelboden

Ore 11.30 supergigante Sankt Anton

Ore 13.15 seconda manche slalom Adelboden



Foto: Lapresse