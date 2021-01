Tokyo 2021, il CIO vuol vaccinare tutti gli atleti per garantire dei Giochi sicuri in Giappone?

Sono giorni di indiscrezioni e di smentite questi che riguardano le Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo che il Times aveva lanciato una vera e propria “bomba” relativamente alla cancellazione dei Giochi con un “No” secco da parte del CIO e del Governo nipponico a quanto scritto dall’autorevole testata britannica, un altro giornale del Regno Unito, ovvero il Daily Telegraph, ha avanzato l’ipotesi che il Comitato Olimpico Internazionale sia intenzionato a vaccinare tutti gli atleti per garantire una rassegna a Cinque Cerchi sicura.

Un piano vaccinale di massa, che coinvolgerebbe anche allenatori, arbitri e dirigenti accompagnatori, per scongiurare la cancellazione che si era paventata e sostenuta anche dall’opinione pubblica nipponica secondo alcuni dei sondaggi fatti in territorio giapponese. Lo stato di emergenza di undici prefetture fino al 7 febbraio, per via della pandemia, rappresenta il quadro problematico della situazione. A questo punto non resta che attendere le decisioni, anche in relazione ai tempi di distribuzione del vaccino e al cronoprogramma da seguire.

Foto: Lapresse