Tiro a segno, Europei 10m 2021 momentaneamente cancellati. Rebus qualificazione verso Tokyo

La stagione internazionale del tiro a segno non parte sotto i migliori auspici. Come ufficializzato dalla ISSF, infatti, gli Europei 10m 2021, che si sarebbero dovuti tenere in Finlandia (a Lohja), sono stati momentaneamente cancellati.

La Federazione Internazionale, l’ESC (European Shooting Confederation) e il Comitato Organizzatore della rassegna (che si sarebbe dovuta svolgere dal 26 febbraio al 6 marzo 2021), vista la situazione logistico-sanitaria del momento, hanno preferito non mettere a repentaglio la salute di nessuno congelando l’evento a data da destinarsi o addirittura all’annullamento totale.

Verso Tokyo: gli Europei mettono in palio ancora alcune carte olimpiche.

Le difficoltà non ruotano intorno alla disputa delle medaglie continentali, quanto alla possibilità – come previsto in precedenza – di assegnare parte degli ultimi pass olimpici verso i Giochi di Tokyo.

Al vaglio ci sono due possibilità.

– La prima, quella per cui si cercherà di fare di tutto, è quella di recuperare l’evento accorpandolo agli Europei a fuoco (25 e 50m), che si terrà a Osijek a maggio, dove anche sono in palio alcuni ticket olimpici.

– La seconda invece è quella di un mancato recupero della kermesse e dell’assegnazione delle carte olimpiche mediante il ranking europeo stilato lo scorso 31 maggio 2020, come da regolamento ISSF approvato dal CIO.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi sulla vicenda.

Foto: ISSF