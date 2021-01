Tennistavolo, rinviato a fine aprile il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica

Bisognerà attendere per conoscere i nomi dei cinque uomini e delle quattro donne che staccheranno il pass per i tornei olimpici di singolare di tennistavolo: il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica in programma dal 10 al 14 febbraio a Mosca, in Russia, è stato rinviato.

Le nuove date proposte sono quelle che vanno dal 21 al 25 aprile, ed inoltre c’è stato un cambio di sede: le gare si svolgeranno al Pavilhão Multiusos di Odivelas, cittadina alle porte di Lisbona, in Portogallo. L’ultima occasione per staccare il biglietto per Tokyo sarà il torneo su base mondiale, che si svolgerà in date e luogo da determinare.

Foto: LaPresse