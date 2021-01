Tennis, Sara Errani accede al terzo e decisivo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021

A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono proseguite le qualificazioni femminili degli Australian Open di tennis 2021: nel secondo turno vince l’azzurra Sara Errani, numero 17 del seeding cadetto, che era opposta alla spagnola Georgina Garcia Perez. La tennista italiana la spunta dopo un’ora e 45 minuti di gioco per 3-6 6-3 6-2 e domani affronterà nel match decisivo per l’accesso al main draw la croata Ana Konjuh, in tabellone con una wild card.

Nel primo set Errani è la prima a spezzare l’equilibrio, centrando il break addirittura a zero nel quinto game, ma da quel momento sale in cattedra Garcia Perez, la quale inanella quattro game consecutivi, con doppio break a trenta, e chiude sul 6-3 alla prima occasione dopo 32 minuti.

Fioccano in maniera assai copiosa le palle break nel secondo parziale, in cui soltanto in due occasioni la tennista al servizio porta a casa il game. In entrambi i casi si tratta di Errani, la quale allunga nel corso del quinto gioco e chiude i conti nel nono, restituendo il 6-3 dopo 34 minuti.

La partita decisiva vede l’azzurra scappare in avanti, concretizzando il primo break point a disposizione nel game d’apertura. Errani non concede occasioni di rientro alla spagnola, ed il nuovo break, questa volta a zero, nel quinto gioco spiana la strada all’azzurra, che vince per per 6-2 in 39 minuti.

Le statistiche indicano come Errani esca vittoriosa da un match nel quale vince più punti dell’avversaria, 78 contro 63, ma a contare è soprattutto il sette su dieci nel conto delle palle break sfruttate, mentre l’iberica se ne procura sei e ne converte cinque.

Foto: LaPresse