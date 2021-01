Tennis, quando i prossimi tornei? Febbraio ricco con ATP Cup e Australian Open. Date, programma, calendario

Finalmente sono stati disputati i primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti di ATP e WTA di tennis: rispetto agli anni scorsi, nel mese di gennaio sono mancati gli Australian Open, slittati a febbraio. Le qualificazioni del primo Slam stagionale si sono però concluse oggi (uomini a Doha, donne a Dubai).

Giornata odierna che vede anche le finali dei primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo di categoria 500 ad Abu Dhabi. Ora i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena.

A Melbourne, prima degli Australian Open, proprio a fine gennaio, scatteranno i tornei che faranno da preludio al primo Slam stagionale: inizieranno il 31 gennaio ben due tornei ATP 250 e due WTA 500 che si concluderanno poi il 6 febbraio.

Febbraio si aprirà con l’ATP Cup, in versione ridotta proprio perché a ridosso del torneo dello Slam, che si chiuderà il 20 per le donne ed il 21 per gli uomini, ma nella seconda settimana degli Australian Open per le tenniste eliminate prematuramente si giocherà anche un 250 a Melbourne.

Nell’ultima settimana di febbraio, infine, le donne resteranno in Australia per un torneo di categoria 500, mentre gli uomini si divideranno per due tornei 250 tra la terra outdoor di Cordoba, in Argentina, e l’hard indoor di Montpellier, in Francia.

CALENDARIO TENNIS FEBBRAIO 2021

ATP

31 gennaio-6 febbraio ATP 250 Melbourne I

31 gennaio-6 febbraio ATP 250 Melbourne II

1-5 febbraio ATP Cup

8-21 febbraio Australian Open

22-28 febbraio ATP 250 Cordoba

22-28 febbraio ATP 250 Montpellier

WTA

31 gennaio-6 febbraio WTA 500 Melbourne I

31 gennaio-6 febbraio WTA 500 Melbourne II

8-20 febbraio Australian Open

13-19 febbraio WTA 250 Melbourne

21-27 febbraio WTA 500 Australia

Foto: LaPresse