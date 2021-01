Tennis, Matteo Viola out nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021

A Doha, in Qatar, stanno proseguendo oggi, lunedì 11 gennaio, le qualificazioni maschili degli Australian Open di tennis 2021: subito fuori l’azzurro Matteo Viola, che era opposto alla testa di serie numero 18, il serbo Nikola Milojevic. Il balcanico la spunta con un duplice 6-4 dopo un’ora e 33 minuti di gioco.

Nel primo set Viola, dopo aver ceduto il servizio in apertura, infila quattro game consecutivi, poi nel sesto gioco sciupa ben quattro opportunità per portarsi sul 5-1. Il serbo si salva e la partita gira: l’azzurro perde la battuta nel settimo e nel nono gioco, poi Milojevic serve per il set e chiude sul 6-4 alla prima occasione dopo 50 minuti.

Meno ricco di palle break il secondo parziale, in cui Viola però cede la battuta ai vantaggi del terzo game. L’italiano resta aggrappato al match e nell’ottavo gioco si procura tre occasioni per il controbreak, che arriva all’ultima opportunità. Sul 4-4 però per Viola si spegne la luce e Milojevic vince gli ultimi otto punti giocati per il 6-4 in 43 minuti.

Le statistiche indicano come Milojevic esca vittorioso da un match nel quale vince più punti dell’avversario, 64 contro 54, ma a contare è soprattutto il cinque su sette nel conto delle palle break sfruttate, mentre l’azzurro se ne procura undici, ma ne sfrutta soltanto tre.

