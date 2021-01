Tennis, Jannik Sinner: il calendario dei tornei a cui parteciperà a gennaio e febbraio 2021

In attesa di capire che cosa succederà nella parte di stagione che va dalla fine degli Australian Open fino al Masters 1000 di Miami, per Jannik Sinner le idee in tema di disputa dei tornei di inizio anno sono ben chiare.

L’altoatesino, attualmente numero 37 del mondo dopo una stagione che lo ha visto esordire al Roland Garros raggiungendo i quarti di finale, fermandosi solo di fronte a Rafael Nadal, e vincere l’ATP 250 di Sofia, ripartirà da Antalya. Il torneo turco vede ai nastri di partenza non meno di cinque italiani, tra cui Matteo Berrettini e Fabio Fognini, cioè i primi due italiani del ranking mondiale. Sinner potrà usufruire dello status di testa di serie, al momento numero 7 visto il forfait del croato Borna Coric.

Dopo Antalya, ci sarà il viaggio verso Melbourne, assieme alla conseguente quarantena regolamentata che terrà i tennisti per due settimane in condizioni ben precise. Nelle due settimane di allenamenti, l’allievo di Riccardo Piatti incrocerà la racchetta prima con Nadal (prima settimana) e poi con lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Diego Schwartzman: l’uno non ha ancora finito di sparare le sue cartucce, l’altro è nei migliori anni della sua carriera.

Al termine delle dette due settimane, la scelta di Sinner è di disputare uno dei due tornei che si terranno a Melbourne nella settimana che precede il primo Slam dell’anno. Non è ancora dato sapere se il torneo in questione sarà quello che, ufficialmente, è sostitutivo di Adelaide oppure l’altro. Una cosa è certa: sui campi di Melbourne Park l’altoatesino andrà a caccia di un risultato migliore rispetto al secondo turno del 2020.

