Elisabetta Cocciaretto attualmente occupa il numero 132 del ranking mondiale WTA, dopo aver toccato, nel corso del 2020, anche il numero 128. La quinta tennista d’Italia ha parlato ad OA Sport descrivendo i progetti per la stagione 2021, che scatterà tra pochissimi giorni.

L’azzurra ha anche tracciato un bilancio del 2020, snocciolando gli episodi più significativi per la sua crescita, personale e sportiva. La tennista nata ad Ancona nel 2001 sarà testa di serie numero 20 nelle qualificazioni degli Australian Open, che le donne giocheranno a Dubai dal 10 al 13 gennaio.

Elisabetta, come stai? Sei soddisfatta della stagione appena conclusa?

“Mi sento bene! É stata una stagione strana, ricca di alti e bassi, però sono soddisfatta nel complesso. Ho giocato match di livello e mi sono confrontata con le migliori giocatrici al mondo“.

Qual è il tuo ricordo più bello di questo 2020?

“Sicuramente le partite di Fed Cup, ma in particolar modo la qualificazione in Australia e, soprattutto, a Palermo, sia in singolo che doppio“.

Hai 19 anni (20 a breve, ndr) e sei fra le tenniste più promettenti nel panorama giovanile: come ti fa sentire tutto questo?

“L’età è solo un numero, ma sono molto soddisfatta di quello che sto raggiungendo e del mio percorso, però ho ancora tanto da imparare e fare, sono contenta di avere ancora molto margine di miglioramento“.

Come stai preparando il 2021?

“Dopo il Roland Garros mi sono fermata e ho fatto la preparazione invernale in vista della prossima stagione. Ho poi ‘spezzato’ giocando un ITF 100k di Dubai e ora sto proseguendo con gli allenamenti“.

Ti sei fissata degli obiettivi in particolare?

“L’unico obiettivo che ho è quello di migliorare come atleta e come persona sia dentro che fuori dal campo, il ranking sarà solo una conseguenza del mio miglioramento e della continuità che spero di raggiungere“.

a cura di Edoardo Diamantini

Foto: Marta Magni/MEF