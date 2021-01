Tennis, attacco cardiaco per il giudice Carlos Bernardes. Il brasiliano è in ospedale ed è fuori pericolo

Brutto quarto d’ora per tutti gli appassionati di tennis, che sono già in ansia per il destino degli Australian Open, segnati dalla quarantena per più di settanta tennisti a causa di alcune positività nei voli in cui hanno preso parte per arrivare in Oceania. Nella giornata di mercoledì il giudice brasiliano Carlos Bernardes, dal 1990 in possesso del badge oro e che nella sua lunga carriera ha arbitrato le finali dell’US Open 2006 e 2008 e la finale di Wimbledon 2011, è stato colto da un infarto al View Hotel di Melbourne ed è stato trasportato tempestivamente nell’ospedale più vicino, come hanno testimoniato anche alcune foto scattate al momento. Fortunatamente le sue condizioni, a due giorni dall’attacco di cuore, non destano particolari preoccupazioni.

A fornire ragguagliati dettagli sulla vicenda è stato il suo collega brasiliano Ricardo Reis al portale TenisBrasil: “Carlos ha avuto un principio di infarto questa mattina (mercoledì, ndr). Siamo nello stesso hotel. Quando ho visto arrivare l’ambulanza gli ho persino mandato una foto dicendogli che qualcuno non stava bene, e mi ha detto ‘Sono io che ho chiamato’. Fortunatamente ha chiamato subito e l’ambulanza è stata tempestiva. Era un principio di infarto – continua Reis – le vene erano intasate. Ma è stato medicato, ha passato qualche ora in ospedale a prendere delle medicine. Abbiamo parlato più volte mercoledì, oggi (giovedì per chi legge) non ho ancora parlato con lui, ma stava bene ed era stato curato“.

Fortunatamente, qualche ora fa è arrivata anche la conferma dell’ATP, che ha scritto in un post su Twitter: “Dopo essere stato portato in ospedale (non per il Covid) mercoledì a Melbourne, abbiamo il piacere di dirvi che il giudice ATP Carlos Bernardes si sta riprendendo bene. Carlos rende nota la sua gratitudine per tutti gli auguri ricevuti e gli auguriamo il meglio per una piena guarigione“.

IL TWEET DELL’ATP PER CARLOS BERNARDES

Following admittance to hospital (non-Covid related) on Wednesday in Melbourne, we are pleased to report that ATP Umpire Carlos Bernardes is recovering well. Carlos passes on his gratitude for all the well wishes he’s received, and we wish him all the best for a full recovery. pic.twitter.com/UF9f0aweIZ — ATP Tour (@atptour) January 21, 2021

Foto: Lapresse