Taekwondo: Mondiali e Grand Prix Challenge dovrebbero far parte del calendario 2021

Provare in tutti i modi a rendere il 2021 l’anno della ripartenza. World Taekwondo, la Federazione Internazionale che controlla e coordina l’arte marziale nata in Corea del Sud più di 50 anni fa, ci sta provando in tutti i modi.

Come si legge in una news pubblicata sul suo sito ufficiale infatti, l’ente governativo planetario sta pensando di infoltire il calendario internazionale, che al momento ha come eventi già fissati “solo” quelli relativi ai Tornei di Qualificazione Olimpica Continentale, riguardanti Asia e Europa, e le Olimpiadi di Tokyo.

Secondo quanto emerge dal comunicato, World Taekwondo è intenzionata – dopo i Giochi – a far disputare i Mondiali, che si terrebbero a Wuxi (Cina) presumibilmente fra settembre e ottobre, anticipando invece in quel di Taekwondowon (Corea del Sud), magari a giugno, il World Taekwondo Grand Prix Challenge.

Il seme è stato gettato. Le idee iniziano a prendere forma: ora è il momento di verificarne la fattibilità lavorando a stretto contatto sia con le federazioni nazionali sia coi comparti logistico-sanitari dei vari territori.

Foto: FITA/Ph_Amandine Lauriol