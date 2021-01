Speed skating, cancellati anche i Mondiali junior 2021 in Giappone

Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di speed skating, destinato ad iniziare e concludersi nel giro di un mese a partire da domani. Si attendevano infatti ulteriori modifiche nella riunione odierna ed infatti un altro evento è stato cancellato: non si terranno i Mondiali junior in programma in Giappone.

L’intera stagione dunque verterà attorno alla bolla che è stata implementata ad Heerenveen (Paesi Basi), e che includerà gli Europei, due tappe della Coppa del Mondo, nonché i Mondiali senior, a partire da domani e fino a domenica 14 febbraio.

Non vi sono più altri eventi in calendario: sono stati infatti cancellati, per la categoria junior, ad Hachinohe (Giappone) sia la tappa di Coppa del Mondo programmata in contemporanea con i Mondiali senior che la rassegna iridata di categoria prevista la settimana seguente.

La decisione è dovuta al recente inasprimento delle norme di ingresso in Giappone deciso dal Governo nipponico a causa dell’evoluzione della pandemia, che non permette a molti Paesi membri ISU di pianificare i piani di volo e, conseguentemente, nemmeno la partecipazione alla rassegna iridata giovanile.

Per le persone provenienti da alcuni Paesi, infatti, è attualmente negato l’ingresso sul territorio giapponese fino al 31 gennaio. Non vi sono inoltre indicazioni che queste restrizioni non possano essere estese ulteriormente prorogate oltre il mese il gennaio, dunque la decisione è parsa inevitabile.

CALENDARIO SPEED SKATING 2021

16-17 gennaio ISU European Championships Heerenveen (NED)

22-24 gennaio ISU World Cup #1 Heerenveen (NED)

29-31 gennaio ISU World Cup #2 Heerenveen (NED)

11-14 febbraio ISU World Championships Heerenveen (NED)

