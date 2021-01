Snowboardcross oggi: orario 24 gennaio, tv, programma, streaming Coppa del Mondo Chiesa in Valmalenco

Michele Moioli, reduce dal fantastico successo di ieri, e gli altri grandi dello snowboardcross torneranno nuovamente in gara oggi, per la seconda prova di Coppa del Mondo 2021, sempre a Chiesa in Valmalenco. La prova degli uomini, ove l’Italia punta soprattutto su Lorenzo Sommariva, a podio ieri, e su un Omar Visintin, che deve rifarsi dopo una prestazione sottotono, inizierà alle 11.45. Poco più tardi, invece, sarà la volta delle donne.

Le qualificazioni sono state cancellate, per cui si partirà subito con la fase a eliminazione diretta. Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante della battaglie tra i grandi dello snowboardcross sulle nevi di Chiesa in Valmalenco.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARDCROSS DI CHIESA IN VALMALENCO

Orario: 11.45

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport



Foto: Valmalenco Press Group