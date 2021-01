Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione OA Sport. Ospiti ai nostri microfoni Ludwig Rieder e Patrick Rastner, il miglior doppio maschile tricolore di slittino.

Entrambi, commentano la loro poca soddisfazione per gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi giorni, partendo, però, dal racconto del loro avvicinamento con questa disciplina: “Io – ricorda Rieder – ero giovane quando ho iniziato con il singolo ed ero il migliore. Per questo mi hanno chiesto di passare al doppio. Dopo un paio d’anni, io e Patrick abbiamo deciso di unire le forze nel doppio”. “Non siamo soddisfatti dei risultati ottenuti ultimamente – continua -dobbiamo lavorare per migliorare”.

Ma quanta differenza c’è tra guidare il singolo e il doppio? Ludwig, propone un paragone: “E’ come la differenza tra un’auto e un autobus, quest’ultimo è più pesante e in curva devi agire diversamente. Io e Patrick dobbiamo sempre trovare la linea giusta”. A tal proposito, Patrick, spiega la difficoltà del suo ruolo nella guida della slitta: “Il mio intervento nella guida viene con l’esperienza. Io vedo solo il casco e non vedo quasi nulla. Devo sapere a memoria le piste ed è molto importante conoscere ogni dettaglio”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A LUDWIG RIEDER E PATRICK RASTNER