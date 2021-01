Sono state rilasciate le convocazioni per gli Europei di short track per il 2021, che si terranno la prossima settimana (dal 22 al 24 gennaio) in quel di Gdansk, in Polonia. Si tratta del primo grande appuntamento del 2021 per quanto riguarda la disciplina.

Di seguito i nomi dei chiamati dagli allenatori Assen Pandov e Frederic Blackburn:

Gloria Ioriatti (Fiamme Oro)

Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur)

Arianna Sighel (Fiamme Oro)

Martina Valcepina (Fiamme Gialle)

Elena Viviani (Fiamme Gialle)

Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle)

Yuri Confortola (Carabinieri)

Marco Giordano (Carabinieri)

Pietro Sighel (Fiamme Gialle)

Luca Spechenhauser (Carabinieri)

Tra questi nomi, com’era noto da tempo, non c’è quello di Arianna Fontana, che ha deciso di saltare la rassegna continentale al fine di proteggere la propria salute, soprattutto in vista di quello che per lei è l’appuntamento più importante: i Mondiali del 5-7 marzo a Dordrecht, nei Paesi Bassi. C’è curiosità, così, per scoprire come renderanno, al di là di Valcepina come punta, Cynthia Mascitto, che di recente ha ben fatto in Coppa del Mondo a Dresda, e Pietro Sighel, andato bene a livello junior, ma ancora tutto da scoprire più in alto.

Si tratta della prima uscita di Frederic Blackburn quale nuovo allenatore del gruppo azzurro. Il canadese, 48 anni, è stato chiamato al posto del francese Ludovic Mathieu, che ha dovuto far ritorno in patria per decisione del Ministero dello Sport d’Oltralpe. Il gruppo italiano partirà per la Polonia domenica, dopo un periodo di lavoro a Bormio.

Foto: Renzo Brico