Sci alpino, startlist discesa Crans Montana 23 gennaio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Proseguono le gare in quel di Crans Montana (Svizzera) e siamo già nel bel mezzo del fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulle nevi elvetiche, dopo la prima discesa disputata oggi e dominata da una splendida Sofia Goggia, si replicherà domani sempre allo stesso orario, prima che, nella giornata di domenica, si concluda il programma con il supergigante che funge da recupero di quello che non si è potuto disputare a Santk Moritz. Sulla pista denominata Mont Lachaux le nostre portacolori sono pronte a fare nuovamente la voce grossa in un tracciato sul quale, spesso, le italiane sono state protagoniste assolute.

IN TV – La prima discesa di Crans Montana di Coppa del Mondo sarà trasmessa in diretta su Eurosport1 (210) e RaiSport (227 e 57 dgt), in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire le nostre azzurre sulle nevi elvetiche.

PROGRAMMA CDM CRANS MONTANA 2020-2021

Sabato 23 gennaio

Ore 10.00 discesa #2 Crans Montana

LA START-LIST DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

23 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

28 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

31 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

36 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

37 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

39 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

40 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

41 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

42 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

43 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

44 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

46 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head



