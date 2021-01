Sci alpino, rottura del legamento crociato per Aleksander Kilde. Stagione finita per il campione norvegese

Si temeva questo responso e alla fine è arrivato per il norvegese Aleksander Kilde, campione dello sci alpino e detentore della Sfera di Cristallo del 2020. Lo scandinavo, infatti, si procurato un brutto infortunio al ginocchio destro cadendo in allenamento. Kilde stava effettuando una prova di superG a Reiteralm, in Austria. Il norvegese aveva già compreso che l’entità del danno non fosse di poco conto, come raccontato ai media norvegesi.

Il timore della rottura del legamento crociato si è purtroppo per lui tramutato in realtà, dopo gli esami medici e strumentali a cui si è sottoposto (fonte: Ansa). Questo vuol dire per lui stagione chiusa in anticipo e addio ai sogni di gloria in Coppa del Mondo e in vista dei Mondiali di Cortina. Strada spianata quindi per il francese Alexis Pinturault, da cui l’alfiere del Team Norge accusava 158 punti di ritardo nella classifica generale di CdM? Vedremo se il transalpino saprà concretizzare questa chance.

Foto: LaPresse