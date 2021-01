Non sarà la città di Minsk ad ospitare la prossima edizione dei Campionati Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio maschile, in programma attualmente dal 21 maggio al 6 giugno 2021. Il consiglio direttivo della IIHF (International Ice Hockey Federation) lo ha comunicato quest’oggi, rimandando però alle prossime settimane la decisione definitiva a proposito della sede ufficiale della rassegna iridata. Inizialmente l’evento si sarebbe dovuto disputare a Minsk (Bielorussia) e a Riga (Lettonia), ma a questo punto non è scontata l’ipotesi di organizzare l’intera manifestazione nella capitale lettone.

Il presidente della federazione internazionale Rene Fasel ha spiegato così i motivi della scelta: “Durante questo processo, abbiamo cercato di promuovere che il Campionato del mondo potesse essere utilizzato come strumento di riconciliazione per aiutare a calmare le questioni socio-politiche che si verificano in Bielorussia e trovare una via positiva. E mentre il Consiglio ritiene che il Campionato del mondo non debba essere utilizzato per la promozione politica da nessuna parte, ha riconosciuto che ospitare questo evento a Minsk non sarebbe appropriato quando ci sono questioni più grandi da affrontare con la sicurezza e la protezione delle squadre, spettatori e funzionari ad avere la priorità”.

L’Italia, già qualificata per il Mondiale 2021, resta dunque in attesa di conoscere quale sarà la città ospitante dell’appuntamento più importante della stagione preolimpica. “Noi ci atterremo e rispetteremo le decisioni della federazione internazionale, che ritengo si sia mossa sino a questo momento nella giusta direzione per tutelare al massimo l’aspetto sportivo di un torneo importante come il Mondiale Top Division”, ha dichiarato il presidente della FISG (Federazione italiana sport ghiaccio) Andrea Gios. La squadra azzurra, allenata da coach Greg Ireland, dovrà affrontare nel girone B Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan.

Foto: Carola Semino