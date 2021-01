Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen 2021: programma, orari, tv. Previste 2 discese e 1 slalom!

Semplicemente la Lauberhorn. Basta già questo nome per presentare il fine settimana che attende la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il Circo Bianco si sposta in uno dei luoghi simbolo, precisamente a Wengen, dove sono in programma addirittura due discese e poi anche uno slalom. Una due giorni di grande fatica per gli uomini-jet, perchè quella di Wengen è la discesa più lunga di tutta la Coppa e tiene in pista per due minuti e mezzo gli atleti. La domenica poi spazio al suggestivo slalom, che regala sempre grandi emozioni e spettacolo.

Di seguito il programma delle gare di Wengen, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO WENGEN 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 12.30 discesa maschile

SABATO 16 GENNAIO

ore 12.30 discesa maschile

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 10.15 prima manche slalom maschile

ore 13.15 seconda manche slalom maschile

COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse