Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2021: programma, orari, tv, streaming. 2 giganti da disputare!

Salutata la Svizzera dopo le gare di Sankt Anton e l’Austria al termine dello slalom di Flachau, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 si sposta ancora un po’ di più ad est per la trasferta slovena di Kranjska Gora, e non Maribor come era previsto, tappa consueta del calendario. Sulla pista denominata Pohorje le atlete saranno impegnate in due giganti di grande importanza.

Due prove tecniche e 200 punti in palio per delineare in maniera più accurata la classifica generale e quella di specialità. Nello specifico comanda la nostra Federica Brignone con 205 punti contro i 200 di Marta Bassino. Terza posizione per Mikaela Shiffrin a quota 150, quarta per Michelle Gisin con 132, mentre è quinta la svedese Sara Hector con 124.

IN TV – Le gare di Maribor saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2020-2021

Sabato 16 gennaio

Ore 11.00 prima manche gigante

Ore 14.00 seconda manche gigante

Domenica 17 gennaio

Ore 9.15 prima manche gigante

Ore 12.15 seconda manche gigante



Foto: Marta Bassino | Foto Gio Auletta / Pentaphoto.