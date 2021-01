Sci alpino, Coppa del Mondo Flachau: programma, orari e tv. Due slalom per sostituire Kitzbuehel

La Coppa del Mondo 2021 di sci alpino si sposta a Flachau (Austria) per disputare due slalom maschili nel weekend del 16-17 gennaio. Originariamente il Circo Banco sarebbe dovuto sbarcare a Wengen (Svizzera), ma un focolaio di Covid-19 ha convinto gli organizzatori a spostarsi a Kitzbuehel (Austria). Anche in questa località, però, l’emergenza sanitaria non dà tregua e allora ci si è spostati in quest’altra sede, dove corrono le donne tra i pali stretti in notturna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle gare di slalom in programma a Kitzbuehel nel weekend del 16-17 gennaio e valide per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO, SLALOM FLACHAU: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 16 GENNAIO:

09.30 Slalom maschile a Flachau, prima manche

12.30 Slalom maschile a Flachau, seconda manche

DOMENICA 17 GENNAIO:

10.30 Slalom maschile a Flachau, prima manche

13.45 Slalom maschile a Flachau, seconda manche

COME VEDERE LE GARE DI FLACHAU IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse