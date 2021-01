Sci alpino, cancellate Wengen e Kitzbuehel. Uomini a Flachau: cosa sta succedendo? Facciamo chiarezza

Sono giorni particolarmente tribolati per la Coppa del Mondo di sci alpino, soprattutto sul fronte maschile. Nelle ultime 48 ore abbiamo dovuto assistire addiritture a un doppio cambio di località per le gare del 16-17 gennaio. L’ormai imminente weekend doveva originariamente essere dedicato alle gare di Wengen: si tratta di appuntamenti storici e di grandissimo prestigio per il Circo Bianco, in particolar modo la discesa nella località svizzera (la più lunga dell’intero calendario) è molto attesa dagli appassionati della neve. In quel Cantone, però, l’emergenza sanitaria non lascia respiro e così gli organizzatori si sono trovati costretti a rinunciare alle competizioni.

Per 24 ore si è fatta avanti Kitzbuehel, altra storica località in terra austriaca. Il calendario prevedeve dunque due slalom nel weekend del 16-17 gennaio, poi tre prove veloci nel fine settimana successivo sempre sulla Streif. Ma il Covid-19 si è ancora messo di mezzo e una serie di positività ha obbligato la Fis ad abbandonare Kitzbuehel per le due gare tra i pali stretti, spostandoli a Flachau (dove ieri sera hanno gareggiato le donne). Un turbinio di spostamenti e di rinvii, purtroppo causa della pandemia che non lascia respiro. Al momento restano confermate le due discese e un superG del 22-24 gennaio a Kitzbuehel: proveranno a farle disputare in tutti i modi, ma ovviamente delle novità arriveranno soltanto nelle prossime settimane.

Foto: Lapresse