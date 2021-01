Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Ljubno 2021: programma, orari, tv

Finora si è disputato un unico evento in tema di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile, quello di Ramsau, in Austria, lo scorso 18 dicembre. L’unicità di questo appuntamento all’interno del 2020 rende l’edizione attuale una specie di sola annata 2021 non dichiarata.

Si torna a Ljubno con l’austriaca Marita Kramer leader dopo la prima competizione; in questo caso ce ne saranno due, una individuale (di domenica, preceduta dalla qualificazione di venerdì) e una a squadre, prevista per sabato. Sara Takanashi guida il novero delle più vincenti sul trampolino sloveno, con cinque successi. La ventiquattrenne nipponica fa sì che anche il Giappone sia leader nella classifica dei successi per singolo Paese. Una gara, questa, tutta da vedere e con le variabili ancora da comprendere appieno sia per la corsa alla Sfera di Cristallo che per quella ai Mondiali di Oberstdorf.

La tappa di Ljubno della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2020-2021 si terrà tra venerdì e domenica. Sarà possibile seguire la gara a squadre di sabato e l’individuale di domenica in diretta streaming su Eurosport Player.

COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2020-2021 LJUBNO: PROGRAMMA

VENERDI’ 24 GENNAIO

Ore 14:00 Qualificazione

SABATO 25 GENNAIO

Ore 14:00 Team event

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 14:00 Gara individuale

COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2020-2021 LJUBNO: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Foto: LaPresse