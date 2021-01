Rugby, posticipato il Sei Nazioni per donne ed Under 20. Confermato il torneo maschile

Il Board del Sei Nazioni ha comunicato che i tornei riservati a donne ed Under 20 sono stati posticipati, mentre ha confermato al momento il regolare svolgimento del torneo maschile tra febbraio e marzo, che scatterà con la prima giornata sabato 6 febbraio, quando si giocherà Italia-Francia.

Il torneo femminile verrà programmato in una finestra alternativa in primavera o nella prima parte dell’estate: i rispettivi format e le finestre di disputa per entrambe le manifestazioni saranno annunciati entro la fine di gennaio. La decisione è stata presa in anticipo per consentire a giocatori e staff di pianificare il lavoro di conseguenza.

L’Amministratore Delegato di Sei Nazioni, Ben Morel, ha dichiarato: “Siamo fortemente impegnati nello sviluppo e nella promozione del rugby a ogni livello, in particolare per quanto riguarda il gioco femminile dove vediamo notevoli margini di sviluppo. Si tratta di una scelta ponderata e siamo fiduciosi che identificare una finestra temporale successiva ci consentirà di essere in una miglior posizione per offrire due competizioni eccezionali per i fans, assicurando l’ambiente più sicuro possibile per competere alle atlete e agli atleti”.

Foto: Pier Colombo