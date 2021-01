Qualificazioni Australian Open 2021, Martina Di Giuseppe si arrende in tre set a Margarita Gasparyan

Lotta, ma alla fine deve cedere. Martina Di Giuseppe (n.189 WTA) esce di scena nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2021. L’azzurra (n.189 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dalla russa, testa di serie n.14, Margarita Gasparyan in 2 ore e 1 minuti di partita. Una sfida nella quale, alla lunga, le qualità della russa hanno fatto la differenza, soprattutto in termini di velocità di palla.

Nel primo set si inizia all’insegna del break con entrambe le giocatrici che perdono il proprio servizio nel primo e nel secondo game. Lo stesso scenario si ripete nel quinto e nel sesto gioco, ma in questo “scambio di cortesie” sono i colpi in risposta di Gasparyan a creare lo strappo decisivo. Di Giuseppe, infatti, è costretta ad alzare bandiera bianca nei turni in battuta del settimo e del nono game, perdendo la frazione sul 6-3. Il 38% dei punti raccolti con la prima di servizio e il 33% con la seconda stanno a rappresentare tutte le difficoltà dell’italiana.

Nel secondo set l’italiana reagisce e questa volta è lei ad avvantaggiarsi nel gioco dei break dei primi tre game. Avanti 3-1, la sua resa alla battuta è migliore rispetto al parziale precedente (60% di punti vinti con la prima di servizio), dandole anche fiducia in risposta (due palle break nel quinto gioco non sfruttate) e nei momenti critici (una palla break annullata nell’ottavo game). Sul 6-4 Di Giuseppe, quindi, si aggiudica la frazione.

Nel terzo set l’azzurra cala decisamente di intensità e il 3-0 iniziale di Gasparyan è letale sul morale della nostra portacolori. Negli scambi la russa non soffre più come nella frazione precedente e il 6-2, frutto del secondo break, pone fine al confronto, con la russa che chiude con 6 ace, il 63% dei punti vinti con la prima e il 47% dei quindici ottenuti in risposta contro la prima di Di Giuseppe.

